Продавца земли под курорт Кушнера в Албании заподозрили в подлоге

Также протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. Он сам назвал демонстрации «революцией растущих ожиданий» — по словам Рамы, люди часто становятся недовольными, «не когда жизнь ухудшается, а когда она улучшается, потому что их ожидания растут быстрее, чем реальность».