Продавца земли под курорт Кушнера в Албании заподозрили в подлоге

Проект по строительству многомиллиардного курорта на побережье Албании, в который инвестирует зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, оказался в центре расследования. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился Reuters, бизнесмен из Майами Артур Шеху, продавший землю под стройку, разыскивается албанскими властями по подозрению в отмывании денег наркокартелей и фальсификации документов.
Специальная антикоррупционная прокуратура Албании (SPAK) утверждает, что Шеху и его сообщники занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в европейские порты. По версии следствия, происхождение капитала позволяло скрывать приобретения недвижимости с использованием поддельных документов и незаконных средств.
В материалах дела указывается, что Шеху продал участок нетронутого побережья компании, связанной с застройщиком проекта, примерно за €110 млн. Прокуроры подозревают, что они были получены на основании фиктивных прав собственности.
Адвокат Куйтим Чакрани утверждает, что семья Шеху законно владела этой землей более 100 лет, со времен Османской империи. Защита также выразила сомнение в беспристрастности албанской прокуратуры, отметив, что на нее часто оказывают политическое влияние.
Представители застройщика Sazan Real Estate Development, подтвердили участие Кушнера в проекте, но заявили, что приобретение земли было законным. Представитель Кушнера и связанная с застройщиком компания Albania Land Development от комментариев отказались.
В Албании начались протесты из-за того, что курортная зона, финансируемая Кушнером, проходит вблизи охраняемой природной территории Вьоса — Нарта, где обитают фламинго, черепахи и перелетные птицы. Ландшафт считается одной из наиболее ценных природных зон Албании.
Также протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. Он сам назвал демонстрации «революцией растущих ожиданий» — по словам Рамы, люди часто становятся недовольными, «не когда жизнь ухудшается, а когда она улучшается, потому что их ожидания растут быстрее, чем реальность».
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