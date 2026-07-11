Жительницу Каракаса от вероятной гибели во время землетрясения спасла собака

«Она (собака. — RT) запрыгнула на кровать и встала на задние лапы. Она никогда раньше так не делала. И тут я поняла: ей что-то срочно нужно… Когда мы вышли во двор, я отпустила поводок, и Саша бросилась бежать, она бегала по кругу и обнюхивала землю. И в этот самый момент началось землетрясение», — подчеркнула Илиана.