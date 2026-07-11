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Жительницу Каракаса от вероятной гибели во время землетрясения спасла собака

Одна из жительниц Каракаса Илиана рассказала RT, как собака вывела её на улицу перед самым землетрясением.

Одна из жительниц Каракаса Илиана рассказала RT, как собака вывела её на улицу перед самым землетрясением.

Женщина отметила, что за час до землетрясения собака по кличке Саша стала настойчиво проситься на улицу.

«Она (собака. — RT) запрыгнула на кровать и встала на задние лапы. Она никогда раньше так не делала. И тут я поняла: ей что-то срочно нужно… Когда мы вышли во двор, я отпустила поводок, и Саша бросилась бежать, она бегала по кругу и обнюхивала землю. И в этот самый момент началось землетрясение», — подчеркнула Илиана.

Во время землетрясения женщина упала на землю и потеряла сознание. Когда пришла в себя и успела отбежать подальше, увидела, как её дом рухнул целиком. Все соседи по этажу погибли под завалами. Саша спасла ей жизнь, подчеркнула корреспондент RT Джессика Соса.

По её словам, в Венесуэле достают из-под завалов не только людей, но и их питомцев. Спасены уже сотни животных.

Корреспондент RT Юксеалис Ринкон ранее рассказала, что сейсмостойкость построенного при участии России ЖК «Фуэрте-Тиуна» сыграла ключевую роль в спасении жизни тысяч венесуэльцев.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 4333.

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