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Царукян: я очень рад, что Макгрегор возвращается, UFC без него стал неинтересным

Боец UFС Арман Царукян высказался о возвращении ирландца Конора Макгрегора.

Боец UFС Арман Царукян высказался о возвращении ирландца Конора Макгрегора.

«Я очень рад, что Конор возвращается. UFC без него стал неинтересным для многих зрителей, не было громких боев. У меня не было такого, чтобы я встал с утра, включил телевизор и посмотрел UFC. За счет Конора люди опять будут смотреть. На взвешивании обычно собирается максимум 300−400 человек, а сейчас там 10 тысяч собралось, если не больше. Они приняли правильное решение, что привели его. Но нужно запускать новые лица и новые имена. Молодых парней, которые идут на хороших сериях, не пиарят», — сказал Царукян.

Макгрегор оказался чуть тяжелее Макса Холлоуэя — 77,34 кг против 77,11 кг.

В ночь с 11 на 12 июля ирландец проведёт бой-реванш с Холлоуэем на UFC 329 в Лас-Вегасе.

В первом их поединке в 2013 году Конор одержал победу над Максом единогласным решением судей.

Ранее американский боец Джон Джонс высказался о возвращении Макгрегора в UFC.