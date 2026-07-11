Царукян: я очень рад, что Макгрегор возвращается, UFC без него стал неинтересным

«Я очень рад, что Конор возвращается. UFC без него стал неинтересным для многих зрителей, не было громких боев. У меня не было такого, чтобы я встал с утра, включил телевизор и посмотрел UFC. За счет Конора люди опять будут смотреть. На взвешивании обычно собирается максимум 300−400 человек, а сейчас там 10 тысяч собралось, если не больше. Они приняли правильное решение, что привели его. Но нужно запускать новые лица и новые имена. Молодых парней, которые идут на хороших сериях, не пиарят», — сказал Царукян.