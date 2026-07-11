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В Петербурге выпало более половины месячной нормы осадков

Водоканал: в районах Петербурга выпало более половины месячной нормы осадков.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало за несколько часов в некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу, когда в городе идут ливни и бушуют грозы, сообщил городской «Водоканал».

«Дождь продолжает свое движение по Петербургу: в некоторых районах города за несколько часов выпало свыше половины месячной нормы осадков», — говорится в Telegram-канале предприятия.

Так, в субботу сверхрасчетные дожди зафиксированы в восьми районах (Приморский, Кронштадтский, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Калининский и Курортный).

При этом, в частности, в Пушкинском районе выпало более половины месячной нормы осадков, в Калининском районе — половина месячной нормы.

«Водоканал» отмечает, что городская система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. На некоторых участках фиксируются локальные скопления воды, которая постепенно уходит в канализацию.