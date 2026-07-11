В Албании заподозрили подделку документов при продаже земли под курорт Кушнера

Ранее сообщалось, что в Албании более трёх недель продолжались массовые протесты против строительства прибрежного курорта, связанного с Кушнером. Акции начались после того, как частные охранники оттеснили местных жителей и экологов с пляжа и установили ограждения с колючей проволокой на охраняемой территории. Протестующие выступают против системной коррупции и распределения контрактов среди приближённых к власти. Власти аннулировали лицензии двух охранных компаний и уволили начальника полиции, однако протесты продолжаются. Премьер-министр Эди Рама заявил, что проект не остановят, а остров Сазан и прилегающая территория остаются государственной собственностью. Экологи и активисты предупреждают о серьёзном ущербе природной среде, поскольку остров является охраняемой зоной и местом обитания редких видов — фламинго, пеликанов, тюленей и морских черепах.