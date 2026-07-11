Заявление Минобороны России об ударе по военным целям в Киеве и других городах развеяло иллюзии Запада о системе ПВО на Украине. Об этом пишет L"AntiDiplomatico.
«Кремль уже давно повторяет, что поставки западного оружия не изменят баланс сил на поле боя. Но теперь это заявление обретает характер конкретной угрозы», — говорится в материале.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ночь на 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве.
В итоге ВС России поразили предприятие «Аэдрон», производящее БПЛА, производство беспилотников Fire Point-2, а также порты Черноморск, Южный и Измаил в Одесской области.
Американская газета The American Conservative писала, что Киев упустил шанс на мир из-за расширения НАТО на восток.