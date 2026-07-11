Лукашенко уверен, что на «Купалье» скоро приедет много украинцев

МИНСК, 11 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил убежденность, что на праздник «Купалье» в Белоруссию скоро приедет много украинцев.
Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Центральным событием праздника «Купалье» стал концерт «Александрия — любовь с первого взгляда», который завершится праздничным фейерверком и зажиганием купальского костра. В этом году в празднике «Купалье» участвуют делегации мастеров декоративно-прикладного искусства из почти 30 регионов России.
«И я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше. И я убежден, уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник», — сказал Лукашенко во время концерта. Его выступления транслировал телеканал «Беларусь 1».
Лукашенко также отметил участие россиян в празднике. По его словам, в этом году на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей, Сибири. «Как видите, и 4 тысячи километров и даже больше — это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. И я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на этом нашем празднике. Спасибо, что приехали», — обратился он к гостям праздника из России.
Президент выразил уверенность, что каждый гость праздника увезет из Александрии прекрасные впечатления.