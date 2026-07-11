Россия — Норвегии: станция «СвалСат» нарушает мирный статус Шпицбергена

Российский посол в Осло Николай Корчунов заявил, что объекты двойного назначения, размещённые на норвежском архипелаге Шпицберген, могут использоваться в военных целях. В интервью телеканалу CNN дипломат отметил, что это ставит под сомнение соблюдение статьи 9 Договора 1920 года, которая предписывает не использовать архипелаг в военных целях.
В качестве примера Корчунов привёл наземные спутниковые и метеорологические станции, в том числе «СвалСат». По его словам, норвежские эксперты также предоставляли данные, подтверждающие применение этих объектов в интересах обороны. «Мы исходим из того, что это, как минимум, размывает границы, обозначенные Договором», — подчеркнул посол.
Шпицбергенский трактат 1920 года закрепляет суверенитет Норвегии над архипелагом, но одновременно предоставляет странам-подписантам, включая Россию, равные права на эксплуатацию природных ресурсов в регионе. Архипелаг имеет уникальный статус и остаётся доступным для безвизового посещения гражданами государств — участников соглашения.
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