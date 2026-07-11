Россия — Норвегии: станция «СвалСат» нарушает мирный статус Шпицбергена

В качестве примера Корчунов привёл наземные спутниковые и метеорологические станции, в том числе «СвалСат». По его словам, норвежские эксперты также предоставляли данные, подтверждающие применение этих объектов в интересах обороны. «Мы исходим из того, что это, как минимум, размывает границы, обозначенные Договором», — подчеркнул посол.