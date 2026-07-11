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Московский школьник завоевал золото на физической олимпиаде в Колумбии

Московский школьник завоевал золото на Международной физической олимпиаде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Московский школьник завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии… Поздравляю с очередной блестящей победой! Желаю безграничной смелости, чтобы продолжать ставить перед собой самые амбициозные цели — в учебе, профессии, жизни. А также неиссякаемого азарта и сил, чтобы всегда идти до конца!» — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

Мэр добавил, что для выпускника 11-го класса, это далеко не первая медаль. Он становился победителем Азиатской физической олимпиады, Открытой международной олимпиады по астрономии, финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии.

Международная физическая олимпиада (IPhO) — авторитетное международное соревнование. На прошлом состязании в Париже золото завоевал выпускник столичной школы Григорий Гречкин. Всего у сборной России было пять медалей.

В этом году Россию представляли пять человек. Они соревновались со школьниками из более чем 90 стран. Сборная России завоевала пять золотых медалей.

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