Московский школьник завоевал золото на физической олимпиаде в Колумбии

«Московский школьник завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии… Поздравляю с очередной блестящей победой! Желаю безграничной смелости, чтобы продолжать ставить перед собой самые амбициозные цели — в учебе, профессии, жизни. А также неиссякаемого азарта и сил, чтобы всегда идти до конца!» — написал Собянин в канале на платформе «Макс».