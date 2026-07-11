Многолетняя поддержка Польшей Киева натолкнулась на старые раны: героизация нацистских коллаборационистов вновь вбивает клин между странами, отмечает корреспондент RT Анастасия Володина.
Володина подчеркнула, что Россия долгие годы предупреждала мир о том, что неонацистские симпатии киевского режима по-прежнему сильны.
«Старые раны вскрылись в результате чествования Украиной нацистских коллаборационистов, которые массово убивали поляков во время холокоста», — пояснила корреспондент.
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