Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядовой Багров под огнем ВСУ доставил боеприпасы бойцам РФ

Благодаря действиям военного российские силы продолжили вести наступление вглубь обороны противника.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рядовой Станислав Багров сумел доставить боеприпасы российским подразделениям под артиллерийским и минометным огнем ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Рядовой Станислав Багров выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских боевиков. Приближаясь к полю боя, автомобиль рядового Багрова подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу противника», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, военнослужащий мгновенно сориентировался в обстановке и под плотным огнем ВСУ, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря действиям Багрова российские подразделения своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступление вглубь обороны украинских вооруженных формирований.