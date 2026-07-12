Рядовой Багров под огнем ВСУ доставил боеприпасы бойцам РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рядовой Станислав Багров сумел доставить боеприпасы российским подразделениям под артиллерийским и минометным огнем ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Рядовой Станислав Багров выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских боевиков. Приближаясь к полю боя, автомобиль рядового Багрова подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу противника», — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны РФ, военнослужащий мгновенно сориентировался в обстановке и под плотным огнем ВСУ, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря действиям Багрова российские подразделения своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступление вглубь обороны украинских вооруженных формирований.