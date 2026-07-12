Мадьяр объявит импичмент президенту: Шуйок должен уйти за пять дней

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил президенту Тамашу Шуйоку импичментом в случае, если тот откажется подписывать 17-ю поправку к Конституции. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.
По словам Мадьяра, парламент одобрит поправку в понедельник, 13 июля. У президента будет пять дней на её подписание. «Если он этого не сделает, против него может быть инициирована процедура отстранения от должности».
Поправка, внесённая правительством 4 июля, предусматривает досрочное прекращение полномочий действующего президента и избрание нового главы государства в течение 30 дней. Мадьяр назвал изменения частью операции «Очищающий огонь», призванной избавить Венгрию от коррупции.
Шуйок уже отклонил поправку, заявив, что она «нарушает принципы верховенства права, демократии и разделения властей». В обращении президент отметил, что процедура отстранения «явно подогнана под конкретное лицо» и является уникальным для Европы случаем.
Вечером 9 июля в Будапеште прошёл многотысячный митинг в поддержку президента. Акцию организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под лозунгом «Остановим произвол». Участники скандировали лозунги с критикой Мадьяра и держали плакаты с изображением премьера, «поедающего кровоточащую надпись “Демократия”».
При этом партия Мадьяра «Тиса» располагает конституционным большинством в две трети голосов в парламенте. Президент Шуйок может либо вернуть законопроект в парламент для пересмотра — депутаты смогут преодолеть вето простым большинством, — либо обратиться в Конституционный суд.
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