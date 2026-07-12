«Отказаться от бандеровской идеологии»: почему польская оппозиция призвала блокировать вступление Украины в ЕС

Польская партия «Право и справедливость» внесёт в парламент резолюцию о блокировании вступления Украины в ЕС из-за прославления Киевом бандеровцев. Ранее о том, что Украина «ментально не готова» для членства в Евросоюзе, заявил и президент страны Кароль Навроцкий. В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск призвал Киев признать историческую правду о событиях Волынской резни. По словам аналитиков, помимо неприятия бандеровской идеологии, у Варшавы есть и экономические причины препятствовать присоединению Украины к ЕС.
Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) решила внести на рассмотрение сейма резолюцию о блокировании вступления Украины в ЕС. Причиной такого шага называется прославление Киевом бандеровцев.
«Мы передаём в сейм проект резолюции, в которой мы призываем правительство противодействовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в связи с прославлением тех, кто совершил Волынскую резню», — цитирует ТАСС одного из лидеров PiS Пшемыслава Чарнека.
Данное заявление было сделано 11 июля, когда в Польше вспоминают жертв Волынской резни. В этот день в 1943 году боевики ОУН*-УПА** провели одну из наиболее масштабных карательных акций против мирного польского населения, атаковав около 100 населённых пунктов. Всего же жертвами бандеровских расправ стали около 100 тыс. человек. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом, а в 2025-м 11 июля было объявлено Днём памяти жертв Волынской резни.
О том, что бандеровской Украине нет места в ЕС, ранее подчеркнул и лидер PiS Ярослав Качиньский. По его словам, Киев не должен вступать в Евросоюз, если продолжит курс на прославление ОУН-УПА.
«Партия “Право и справедливость” заявляет польскому народу: Украина со своим культом Бандеры и других преступников, своим прославлением УПА и ОУН не вступит в Европейский союз! Если мы выиграем выборы, мы, конечно же, не допустим этого», — сказал Качиньский.
Кароль Навроцкий.
Gettyimages.ru.
Эту позицию разделяет и близкий к PiS президент Польши Кароль Навроцкий. В конце мая он констатировал, что «ментально Украина не готова быть частью европейской семьи, ибо в европейской семье бандитов и убийц, которые уничтожали детей и женщин, невозможно восхвалять».
Стоит отметить, что Навроцкий выступал против членства Украины в западных структурах ещё до недавнего скандала с присвоением подразделению ВСУ имени «героев УПА». Будучи кандидатом в президенты, он говорил, что Киев нельзя принимать ни в ЕС, ни в НАТО.
«Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре — ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов», — сказал Навроцкий в январе 2025 года.
Кроме того, президент Польши считает, что вступление Украины в Европейский союз нанесёт вред польскому сельскому хозяйству.
«Антиукраинская тема объединяет».
В Польше украинский вопрос уже давно стал предметом внутриполитической борьбы. Так, в партии «Право и справедливость» неоднократно критиковали правительство Дональда Туска за недостаточно твёрдую позицию в отношении Киева, особенно по поводу прославления на Украине бандеровцев. В частности, экс-премьер Матеуш Моравецкий назвал политику нынешнего польского кабмина «раболепной».
В свою очередь, руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил Туска в оправдании прославления боевиков УПА.
Дональд Туск.
Gettyimages.ru.
«Большинство поляков оскорблены тем, что делает Зеленский, оскорблены установкой памятников, присвоением наименований бандитов из УПА, а премьер Дональд Туск это оправдывает», — посетовал он.
На фоне скандала с Украиной рейтинг президента Кароля Навроцкого заметно вырос. Согласно данным службы IBRiS, в июне его поддерживали 54,8% поляков — это на 8,4% п. п. больше, чем в мае. Для сравнения — рейтинг Дональда Туска в июне составил 38,1%.
Как отмечает ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, такой результат достаточно уникален для Польши.
«Никто ничего подобного ещё недавно не мог бы и предположить, в том числе политологи. Польское общество разделено пополам. Поддержка политика от правого лагеря больше 50% — это что-то почти нереальное. Очевидно, антиукраинская тема объединяет большинство поляков», — утверждает собеседник RT.
На этом фоне Туску тоже приходится выступать с критикой Киева, хотя по своему накалу она всё равно недотягивает до заявлений PiS. Так, 11 июля Туск, объявляя о планах возвести мемориал в память о жертвах Волынской резни, подчеркнул, что Украина для вступления в ЕС должна быть готова к принятию исторической правды. Ранее он призвал украинцев к «отрезвлению».
«Набор электорального веса».
По словам главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, у Польши действительно есть рычаги для того, чтобы воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС.
«Польша действительно может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, даже если другие страны захотят принять Киев. Вопрос только — захотят ли? Сложно будет объяснить венгерскому, румынскому, испанскому фермеру, что ради Украины у него продукции будет продаваться меньше. И проблемы будут не только у фермеров, но и у других отраслей, которые нуждаются в защите и живут на европейские дотации», — отметил эксперт в комментарии RT.
Кроме того, Варшаву не устраивает, что из-за вступления Украины в ЕС Польша может лишиться части европейских дотаций, которые она до последнего времени получала в больших объёмах, утверждает Николай Межевич.
В то же время аналитики полагают, что антиукраинскую риторику PiS можно расценивать и как игру на внутреннюю публику.
«Волынская резня — это трагедия для польского народа. У многих в Польше есть предки, которые так или иначе погибли от рук украинских националистов. Поэтому у поляков очень сильная историческая память, в отличие от многих других народов Европы. В то же время Волынская резня используется политиками как очень выгодный информационный повод», — сказал в разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
По мнению Олега Неменского, для партии «Право и справедливость» нынешнее обострение с Киевом — это «игра на зарабатывание электорального веса».
«В следующем году в Польше будут парламентские выборы. Сделать резкое заявление с требованием к Украине отказаться от бандеровской идеологии — это как раз то, что понравится большинству поляков. При этом до следующих выборов никто всерьёз ставить вопрос о вступлении Украины в ЕС и не будет… Делать такие заявления даже на международном уровне можно совершенно безопасно», — резюмировал политолог.
* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).
** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).