«Отказаться от бандеровской идеологии»: почему польская оппозиция призвала блокировать вступление Украины в ЕС

«Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре — ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов», — сказал Навроцкий в январе 2025 года.