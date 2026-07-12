Ребёнок получил тяжёлые ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Тринадцатилетний мальчик, катавшийся на велосипеде, получил тяжёлые ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайвороне Белгородской области.
Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Медики доставили подростка в реанимационное отделение Грайворонской центральной районной больницы.
Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения лица и живота, состояние оценивается как тяжёлое.
«В городе Грайвороне в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребёнок, передвигающийся на велосипеде», — говорится в публикации.
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