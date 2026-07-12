Le Monde: киевская ПВО не справляется с новыми ударами ВС РФ

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. ПВО Украины не может справиться с новыми российскими атаками, пишет газета Le Monde. По ее информации, 6 июля ни одна из баллистических ракет, запущенных по столице, не была перехвачена украинской ПВО. То же касается и атаки 11 июля.
Всему виной нехватка противоракетных комплексов и ракет Patriot, признался газете украинский полковник. Особую опасность для ПВО ВСУ представляют российские реактивные БПЛА, которые, отмечает Le Monde, практически невозможно перехватить — такие дроны летают высоко и с большой скоростью.
На недавнем саммите стран НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Агентство Bloomberg писало, что запуск возможного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на Украине займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить арсеналы.