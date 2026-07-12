Польша начала переговоры о переходе под «ядерный зонтик» Франции

Позже портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники в польской армии сообщил, что Польша и Франция готовят совместные учения с участием французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие. По данным издания, маневры пройдут в районе Балтийского моря и на севере Польши. Французские самолеты будут отрабатывать сценарии ударов по целям в России и Белоруссии, тогда как польская авиация займется разведкой и целеуказанием. Источники также утверждали, что сотрудничество может стать основой для создания польско-французского военного формирования, действующего независимо от структур НАТО.