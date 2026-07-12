Польша начала переговоры о переходе под «ядерный зонтик» Франции

Польша и Франция провели первые консультации руководящей группы по сотрудничеству в ядерной сфере, говорится в заявлении польского МИДа, опубликованном на сайте ведомства.
«В ходе встречи обе делегации сосредоточились на текущей ситуации в сфере безопасности в Европе. Группа также определила направления дальнейших предметных переговоров и двустороннего сотрудничества, направленных на укрепление безопасности Польши, Франции и Европы в целом», — сообщили представители польского внешнеполитического ведомства.
Переговоры состоялись 10 июля в Париже и стали продолжением инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона о стратегическом диалоге с европейскими партнерами по вопросам ядерного сдерживания.
В марте Макрон объявил о переходе страны к новой концепции ядерного сдерживания, предусматривающей увеличение числа ядерных боеголовок и проведение совместных учений с европейскими союзниками.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси позже заявил, что риск ядерной катастрофы достиг максимального уровня со времен холодной войны, подчеркнув необходимость сохранения режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Президент Владимир Путин после этого заявил, что Москва строго соблюдает обязательства по договору.
В начале апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил скептическое отношение к идее создания европейского «ядерного зонтика», отметив, что механизм ядерного сдерживания уже действует в рамках НАТО, а также опирается на потенциалы Великобритании и Франции.
Позже портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники в польской армии сообщил, что Польша и Франция готовят совместные учения с участием французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие. По данным издания, маневры пройдут в районе Балтийского моря и на севере Польши. Французские самолеты будут отрабатывать сценарии ударов по целям в России и Белоруссии, тогда как польская авиация займется разведкой и целеуказанием. Источники также утверждали, что сотрудничество может стать основой для создания польско-французского военного формирования, действующего независимо от структур НАТО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость выяснить детали возможных переговоров Франции и Польши о проведении совместных учений с применением ядерного оружия и отметил, что это лишний раз показывает устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации региона. «Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте», — подчеркнул Песков.
В конце мая о присоединении Норвегии к «ядерному зонтику» Франции заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
По словам посла России в Германии Сергея Нечаева, планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» представляют прямую стратегическую угрозу для России. Посол МИД России по особым поручениям Андрей Белоусов, в свою очередь, заявил, что США, Великобритания и Франция расширяют свои ядерные потенциалы без учета принципов ДНЯО.