Украинского комбрига внесли в базу «Миротворца» за дискредитацию ВСУ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» после расправы военных над двумя жителями Киевской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Авторы сайта обвинили его в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, направленных на дискредитацию ВСУ.
«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, которые по какой-либо причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.
Ранее стало известно, что девять военных 155-й бригады задержаны за похищение и убийство двух братьев в Киевской области. Лучанов, по приказу которого действовали бойцы, самовольно покинул часть. Украинская военная служба правопорядка подтвердила задержание группы лиц, причастных к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух мирных граждан. Розыск Лучанова продолжается. Все фигуранты дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Как передавало издание «Зеркало недели», Лучанов приказал подчиненным наказать двух мужчин, оскорбивших его жену. Родственники похищенных братьев рассказали изданию «Общественное», что в ночь на 28 июня группа военных ворвалась во двор к братьям и увезла их в неизвестном направлении.
Лучанов возглавлял 155-ю бригаду ВСУ с февраля. До этого он был начальником штаба штурмового полка «Скала», который сейчас оказался в центре скандала из-за пыток мобилизованных. В мае в соцсетях распространилось видео из 155-й бригады, где связанного военнослужащего избивают на глазах у сослуживцев. Тогда Лучанов отрицал свою причастность к инциденту.