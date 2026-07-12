Украинского комбрига внесли в базу «Миротворца» за дискредитацию ВСУ

Лучанов возглавлял 155-ю бригаду ВСУ с февраля. До этого он был начальником штаба штурмового полка «Скала», который сейчас оказался в центре скандала из-за пыток мобилизованных. В мае в соцсетях распространилось видео из 155-й бригады, где связанного военнослужащего избивают на глазах у сослуживцев. Тогда Лучанов отрицал свою причастность к инциденту.