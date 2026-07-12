Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пикфорд побил рекорд Шилтона по числу матчей за сборную Англии на чемпионатах мира

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд установил рекорд по числу матчей за «трёх львов» на мировых первенствах.

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд установил рекорд по числу матчей за «трёх львов» на мировых первенствах.

Футболист принимает участие в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Норвегии. В его активе 18 матчей.

Таким образом, он превзошёл Питера Шилтона.

В 2018-м Пикфорд отыграл в семи матчах ЧМ, в 2022-м он принял участие в пяти играх, а эта встреча стала для него шестой на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что матч Норвегия — Англия в ¼ финала ЧМ-2026 может быть перенесён из-за сильной жары в Майами.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше