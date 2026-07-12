Пикфорд побил рекорд Шилтона по числу матчей за сборную Англии на чемпионатах мира

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд установил рекорд по числу матчей за «трёх львов» на мировых первенствах.
Футболист принимает участие в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Норвегии. В его активе 18 матчей.
Таким образом, он превзошёл Питера Шилтона.
В 2018-м Пикфорд отыграл в семи матчах ЧМ, в 2022-м он принял участие в пяти играх, а эта встреча стала для него шестой на ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что матч Норвегия — Англия в ¼ финала ЧМ-2026 может быть перенесён из-за сильной жары в Майами.
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