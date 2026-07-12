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Воронежская область под ударом: в Бобровском районе объявлена тревога

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об объявлении тревоги в Бобровском районе.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об объявлении тревоги в Бобровском районе. В своём обращении в канале MAX губернатор указал на угрозу непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов. В районе работают системы оповещения.

Гражданам рекомендовано зайти в помещение и отойти от окон. При обнаружении БПЛА жителей просят немедленно покинуть зону видимости и сообщить о случившемся по телефону 112.

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Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

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