Противовоздушная оборона Киева оказалась неспособна отразить недавние российские атаки.
Об этом пишет французская газета Le Monde.
По информации издания, 6 июля ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты, выпущенной по Киеву. Та же ситуация повторилась и 11 июля.
Причиной стала острая нехватка противоракетных комплексов и ракет Patriot, признался газете украинский полковник.
Особую угрозу, как отмечает Le Monde, представляют российские реактивные беспилотники: они летают высоко и с огромной скоростью, что делает их практически неуязвимыми для перехвата.
«Российские реактивные БПЛА практически невозможно перехватить», — подчёркивает Le Monde.
Ранее сообщалось, что высокоточное оружие Вооружённых сил России гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, поставленные Украине западными странами.