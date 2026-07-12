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ПВО Киева не смогла перехватить российские ракеты и дроны

Противовоздушная оборона Киева оказалась неспособна отразить недавние российские атаки.

Источник: RT на русском

Противовоздушная оборона Киева оказалась неспособна отразить недавние российские атаки.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

По информации издания, 6 июля ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты, выпущенной по Киеву. Та же ситуация повторилась и 11 июля.

Причиной стала острая нехватка противоракетных комплексов и ракет Patriot, признался газете украинский полковник.

Особую угрозу, как отмечает Le Monde, представляют российские реактивные беспилотники: они летают высоко и с огромной скоростью, что делает их практически неуязвимыми для перехвата.

«Российские реактивные БПЛА практически невозможно перехватить», — подчёркивает Le Monde.

Ранее сообщалось, что высокоточное оружие Вооружённых сил России гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, поставленные Украине западными странами.

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