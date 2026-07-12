Австрийский космонавт Фибек рассказал, как изменился после полета в космос

ВЕНА, 12 июл — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости сообщил, что после полета в космос стал иначе относиться к экологии.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
Космонавт пояснил, что после полета его картина мира изменилась в нескольких направлениях. «Первое — это экология. Потому что ты видишь не только красоту, но и ущерб, который люди наносят планете», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что незадолго до его полета нашла война в Ираке.
«Горели нефтяные месторождения, и дым покрывал весь Персидский залив — серо-черные облака. Это было видно. Видно загрязненные реки — темные, почти черно-коричневые, которые впадают в светло-бирюзовое море, и видно, как долго вода очищается. Видны вырубки лесов, например, в Бразилии», — перечислил Фибек.
Австриец признался, что это производит сильное впечатление. «Понимаешь, что нужно об этом говорить», — добавил космонавт.