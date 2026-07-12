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Инфантино заявил, что ФИФА может расширить чемпионат мира до 64 сборных

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном расширении команд на чемпионате мира до 64.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном расширении команд на чемпионате мира до 64.

«Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Расширение формата — это огромный успех. Видно, что общий уровень команд чрезвычайно высок и постоянно повышается по всему миру», — цитирует Инфантино Blue Sport.

Он также сказал, что идею расширения команд до 64 «необходимо рассмотреть» после ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На этом турнире играют 48 сборных.

Ранее Инфантино потерял поддержку нескольких стран из-за дела Балогуна.

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