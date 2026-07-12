Инфантино заявил, что ФИФА может расширить чемпионат мира до 64 сборных

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном расширении команд на чемпионате мира до 64.
«Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Расширение формата — это огромный успех. Видно, что общий уровень команд чрезвычайно высок и постоянно повышается по всему миру», — цитирует Инфантино Blue Sport.
Он также сказал, что идею расширения команд до 64 «необходимо рассмотреть» после ЧМ-2026.
Ранее Инфантино потерял поддержку нескольких стран из-за дела Балогуна.