Инфантино заявил, что ФИФА может расширить чемпионат мира до 64 сборных

«Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Расширение формата — это огромный успех. Видно, что общий уровень команд чрезвычайно высок и постоянно повышается по всему миру», — цитирует Инфантино Blue Sport.