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Украинской ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты, пишут СМИ

Monde: ВСУ не могут перехватывать российские баллистические ракеты.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил России, сообщает французская газета Monde.

Издание пишет, что украинская ПВО столкнулась с невозможностью перехвата баллистических ракет 6 июля и 11 июля.

«Ни одна из баллистических ракет, выпущенных Россией, не была перехвачена украинской ПВО», — говорится в материале.

Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии газете на нехватку ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, издание пишет о сложностях ВСУ с перехватом дронов.

Применяемые российской армией новейшие беспилотники способны развивать скорость более 500 километров в час, их сложно или практически невозможно перехватить, уточняет газета. Вкупе с ракетами им удается перегружать украинскую ПВО, отмечается в публикации.

Украина еще в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5−10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупустыми. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.

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