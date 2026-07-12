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В Турции назвали слухи о продаже С-400 спекуляциями

Заместитель председателя правящей турецкой Партии справедливости и развития Хасан Ялчин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной перепродаже Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Заместитель председателя правящей турецкой Партии справедливости и развития Хасан Ялчин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной перепродаже Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. В интервью телеканалу Habertürk политик назвал подобные публикации спекуляциями, не имеющими под собой реальных оснований.

Ялчин подчеркнул, что вопрос о комплексах С-400 никак не связан с участием Турции в американской программе создания истребителей F-35. По его словам, если когда-либо возникнет необходимость обсуждать продажу систем третьей стране, переговоры будут вестись как с российской стороной, так и с потенциальным покупателем, однако сейчас говорить об этом преждевременно.

Политик отметил, что без реальных предпосылок для сделки любые выводы остаются лишь догадками, и обсуждать такие темы на основе спекуляций не стоит.

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