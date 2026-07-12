В Турции назвали слухи о продаже С-400 спекуляциями

Ялчин подчеркнул, что вопрос о комплексах С-400 никак не связан с участием Турции в американской программе создания истребителей F-35. По его словам, если когда-либо возникнет необходимость обсуждать продажу систем третьей стране, переговоры будут вестись как с российской стороной, так и с потенциальным покупателем, однако сейчас говорить об этом преждевременно.