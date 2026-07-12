Фицо поприветствовал интерес некоторых стран НАТО к диалогу с Россией

«Для меня главное то, что ряд государств-членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией, что я приветствую и на протяжении длительного времени поддерживаю», — сказал Фицо, подводя итоги саммита НАТО, который состоялся в Анкаре в начале июля, комментарий словацкого премьера опубликован на его официальной странице в социальной сети Facebook*.