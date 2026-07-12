Фицо поприветствовал интерес некоторых стран НАТО к диалогу с Россией

«Для меня главное то, что ряд государств-членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией, что я приветствую и на протяжении длительного времени поддерживаю», — сказал Фицо, подводя итоги саммита НАТО, который состоялся в Анкаре в начале июля, комментарий словацкого премьера опубликован на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Фицо напомнил, что Словакия не будет участвовать в новом пакете помощи Украине от НАТО на 70 миллиардов евро.
«Мы за сотрудничество, диалог и гуманитарную помощь, но не за войну», — заключил Фицо.
Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.