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Фицо поприветствовал интерес некоторых стран НАТО к диалогу с Россией

Фицо заявил. что поддерживает интерес некоторых членов НАТО к диалогу с Россией.

БРАТИСЛАВА, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией.

«Для меня главное то, что ряд государств-членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией, что я приветствую и на протяжении длительного времени поддерживаю», — сказал Фицо, подводя итоги саммита НАТО, который состоялся в Анкаре в начале июля, комментарий словацкого премьера опубликован на его официальной странице в социальной сети Facebook*.

Фицо напомнил, что Словакия не будет участвовать в новом пакете помощи Украине от НАТО на 70 миллиардов евро.

«Мы за сотрудничество, диалог и гуманитарную помощь, но не за войну», — заключил Фицо.

Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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