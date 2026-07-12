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Марочко: ВС РФ не дают ВСУ передышек у Константиновки

Военный эксперт сообщил, что у российских сил на этом направлении СВО не было оперативных пауз.

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Военные РФ, продвигаясь у Константиновки Донецкой Народной Республики, не дают противнику передышек. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Константиновка: здесь у наших военных не было никаких оперативных пауз, которые должны быть при таких существенных результатах. Наши военнослужащие оперативно провели несколько ротационных мероприятий и отправили дополнительные силы и средства для дальнейшего продвижения. То есть передышки противнику мы не давали на данном направлении», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы после освобождения 3 июля Константиновки продолжили наступление в северо-западном направлении и начали бои за контроль сразу над двумя поселениями: Осыково и Алексеево-Дружковкой.