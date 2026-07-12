Марочко: ВС РФ не дают ВСУ передышек у Константиновки

«Касаемо населенного пункта Константиновка: здесь у наших военных не было никаких оперативных пауз, которые должны быть при таких существенных результатах. Наши военнослужащие оперативно провели несколько ротационных мероприятий и отправили дополнительные силы и средства для дальнейшего продвижения. То есть передышки противнику мы не давали на данном направлении», — сказал он.