В Тверской области ребенок погиб из-за падения дерева

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ребенок погиб из-за падения дерева в Конаковском районе Тверской области, следователи начали проверку, сообщили в СУСК РФ по региону.
«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о травмировании малолетнего мальчика в результате падения дерева в Конаковском муниципальном районе… По факту произошедшего следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства.