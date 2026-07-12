В Тверской области ребенок погиб из-за падения дерева

«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о травмировании малолетнего мальчика в результате падения дерева в Конаковском муниципальном районе… По факту произошедшего следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства.