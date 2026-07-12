Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тверской области ребенок погиб из-за падения дерева

В Конаковском районе Тверской области ребенок погиб из-за падения дерева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ребенок погиб из-за падения дерева в Конаковском районе Тверской области, следователи начали проверку, сообщили в СУСК РФ по региону.

«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о травмировании малолетнего мальчика в результате падения дерева в Конаковском муниципальном районе… По факту произошедшего следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства.