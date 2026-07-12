Лукашенко ждет много украинцев на празднике «Купалье» в Белоруссии

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что на республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области скоро будет приезжать большое число украинцев.
«В этом году к нам на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей, Сибири. Как видите, и 4 тыс. километров не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. И я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на этом нашем празднике. Спасибо, что приехали. И я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше», — приводит слова главы государства близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».
Вечером 11 июля лидер республики выступил на празднике «Купалье», который традиционно проходит на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. «И я убежден, что если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые бы с большим удовольствием посетили этот праздник», — отметил он.