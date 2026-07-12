Лукашенко ждет много украинцев на празднике «Купалье» в Белоруссии

«В этом году к нам на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей, Сибири. Как видите, и 4 тыс. километров не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. И я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на этом нашем празднике. Спасибо, что приехали. И я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше», — приводит слова главы государства близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».