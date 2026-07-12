Страшная сила: Гассиев нокаутировал Кадиру и провёл первую защиту титула чемпиона мира WBA

Зато в третьем отрезке болельщики наконец увидели того самого Гассиева. Он резко нарастил тоннаж ударов и запер оппонента в углу. Тот наглухо перекрылся за блоком, но даже через него пропустил несколько мощных выстрелов. Складывалось впечатление, что чемпион вот-вот нокаутирует немца. Но тот сумел пережить сложный отрезок и за счёт грамотной работы джебом выровнял ход противостояния. Да и Гассиев взял паузу на восстановление.