Страшная сила: Гассиев нокаутировал Кадиру и провёл первую защиту титула чемпиона мира WBA

Мурат Гассиев одержал победу над Питером Кадиру в Москве и провёл первую защиту титула чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA. Он начал поединок довольно неспешно и постепенно наращивал обороты. В третьем раунде россиянин был близок к тому, чтобы закончить бой досрочно, но немец выстоял. Однако в шестом отрезке Гассиев запер его в углу, выбросил несколько ударов и вынудил команду соперника выбросить белое полотенце.
Путь Мурата Гассиева от дебюта в тяжёлом весе до завоевания пояса получился крайне непростым и занял шесть лет. За это время многие успели разочароваться в россиянине и поставить на нём крест. Сначала его критиковали за слабый уровень оппозиции и низкую активность.
В 2023-м уроженец Владикавказа имел отличную возможность стать официальным претендентом на титулы, но уступил Отто Валину. После этого в нём разуверились окончательно. Но спортсмен не сломался и отреагировал как подобает атлету высокого класса — одержал три победы подряд. Последняя, над опытным Кубратом Пулевым в 2025-м, позволила ему стать регулярным чемпионом по версии WBA.
Именно в этом статусе он готовился к противостоянию с Тони Йокой в Москве. Но летом пришла хорошая новость от Александра Усика. Украинец отказался почти от всех поясов, и Мурат благодаря этому стал полноценным чемпионом WBA.
Правда, первая защита оказалась сопряжена с массой сложностей. Чуть более чем за неделю до неё Йока вынужден был отказаться от выхода на ринг из-за проблем со спиной. Гассиев рисковал попасть в крайне неприятную ситуацию — провести полноценный лагерь, но не подраться.
Организаторы не могли допустить отмены главного события вечера и приступили к поиску нового оппонента. Среди возможных кандидатов на замену фигурировали Мойзес Итаума и Джо Джойс. С первым, который по праву считается главным молодым талантом королевского веса, якобы желал биться сам россиянин. Со вторым велись переговоры, но ветеран отказался по довольно необычной причине.
«Идёт разговор, что Джойс хотел принять бой с Муратом, но у него есть типа гадалки или медиума, которая отговорила его от этого. Такая гипотеза есть», — цитирует тренера россиянина Эдуарда Кравцова «Рингсайд».
В итоге на замену Йоке вышел Петер Кадиру. С одной стороны, он является не самым известным атлетом. С другой — мог похвастать впечатляющей статистикой: в 24 поединках уступил лишь раз. Кроме того, был спарринг-партнёром многих элитных боксёров, в том числе Усика. Украинец на себе прочувствовал всю мощь ударов Петера, одержавшего 13 досрочных побед.
Вдобавок на церемонии взвешивания представитель Германии оказался тяжелее Мурата сразу на 12,5 кг. Однако Айрон спокойно отнёсся к смене визави в последний момент.
«Я готовился к бою с Йокой, однако в боксе возможны изменения. Кадиру — сильный и достойный соперник. Для меня важно провести защиту в Москве, перед российскими болельщиками. Я настроен сохранить пояс в России», — подчеркнул Гассиев.
Гассиев начал поединок достаточно аккуратно. Он по традиции никуда не спешил и выбрасывал серии по этажам. Чаще всего пытался попасть по корпусу, чтобы замедлить Кадиру. Он оказался полностью к этому готов и здорово перекрывался предплечьями.
Во втором раунде Питер вовсе полетел вперёд и не боялся пускаться в опасные размены, хотя никаких дивидендов не извлёк. В одном из эпизодов даже попытался прижать россиянина к канатам, но тот стремительно ушёл в сторону. Постепенно Айрон наращивал темп и наносил неплохие удары. Однако речь всё-таки шла о пристрелке.
Зато в третьем отрезке болельщики наконец увидели того самого Гассиева. Он резко нарастил тоннаж ударов и запер оппонента в углу. Тот наглухо перекрылся за блоком, но даже через него пропустил несколько мощных выстрелов. Складывалось впечатление, что чемпион вот-вот нокаутирует немца. Но тот сумел пережить сложный отрезок и за счёт грамотной работы джебом выровнял ход противостояния. Да и Гассиев взял паузу на восстановление.
Казалось, в следующем раунде он поставит точку, но на деле Кадиру неожиданно сам завладел инициативой. Он грамотно перестроился в левостороннюю стойку и создавал проблемы для отечественного атлета. Тот никак не мог понять, как теперь подступиться к визави, и регулярно пропускал сам.
Не изменилась ситуация и в пятой трёхминутке. Более того, Питер на каждую атаку оппонента отвечал собственной и неплохо попадал, хотя Мурат спокойно принимал большую часть ударов на себя и ни разу не был близок к нокдауну.
Тем неожиданней оказалась итоговая развязка в шестом отрезке. Он тоже проходил в равной борьбе. Однако Гассиеву в одном из эпизодов удалось выбросить фирменный левый боковой. Это стало для немца началом конца. Он пытался спастись за блоком, но пропускал всё больше. В итоге россиянин запер Питера в углу и отправил в цель пару апперкотов, а затем и боковых. После этого команда оппонента выбросила белое полотенце.
Так Айрон одержал 34-ю победу в карьере и 24-ю нокаутом и провёл первую защиту чемпионского пояса WBA в тяжёлом весе. Однако в дальнейшем его ждут куда более серьёзные испытания.