В ОП спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда в 2027 году может составить от 29 до 31 тыс. рублей, заявил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров.
По его словам, окончательный размер МРОТ на следующий год утверждается в конце текущего, а прогноз основывается на данных Минэкономразвития.
Он отметил, что показатель является ключевым для расчёта зарплат, больничных и других социальных выплат.
Машаров также подчеркнул, что регионы вправе устанавливать собственный МРОТ, который не может быть ниже федерального. В северных районах с учётом климата и экономики он зачастую выше общероссийского.
«Субъекты России вправе вводить свой МРОТ, который не может быть ниже федерального», — сказал он.
Ранее депутаты Госдумы предложили установить минимальные гарантии по зарплате для медицинских работников: врачам с высшим образованием — не ниже четырёх МРОТ, среднему и младшему персоналу — не ниже 2,5 МРОТ, следует из законопроекта.