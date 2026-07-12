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В ОП спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда в 2027 году может составить от 29 до 31 тыс. рублей, заявил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров.

Источник: RT на русском

Минимальный размер оплаты труда в 2027 году может составить от 29 до 31 тыс. рублей, заявил в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров.

По его словам, окончательный размер МРОТ на следующий год утверждается в конце текущего, а прогноз основывается на данных Минэкономразвития.

Он отметил, что показатель является ключевым для расчёта зарплат, больничных и других социальных выплат.

Машаров также подчеркнул, что регионы вправе устанавливать собственный МРОТ, который не может быть ниже федерального. В северных районах с учётом климата и экономики он зачастую выше общероссийского.

«Субъекты России вправе вводить свой МРОТ, который не может быть ниже федерального», — сказал он.

Ранее депутаты Госдумы предложили установить минимальные гарантии по зарплате для медицинских работников: врачам с высшим образованием — не ниже четырёх МРОТ, среднему и младшему персоналу — не ниже 2,5 МРОТ, следует из законопроекта.

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