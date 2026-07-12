Гассиев — о возможном реванше с Усиком: какой бой для него будет выгоднее финансово, такой он и проведёт

«Он же не уходил, просто оставил титулы вакантными. Если он захочет вернуться и снова боксировать… Он уже боксёр с именем, поэтому организовать любой бой для него не составит труда. Какой поединок окажется наиболее интересным, денежным и выгодным с финансовой точки зрения, тот он и проведёт», — цитирует Гассиева «Матч ТВ».