Гассиев — о возможном реванше с Усиком: какой бой для него будет выгоднее финансово, такой он и проведёт

Российский боксёр Мурат Гассиев оценил возможный реванш с украинцем Александром Усиком.
«Он же не уходил, просто оставил титулы вакантными. Если он захочет вернуться и снова боксировать… Он уже боксёр с именем, поэтому организовать любой бой для него не составит труда. Какой поединок окажется наиболее интересным, денежным и выгодным с финансовой точки зрения, тот он и проведёт», — цитирует Гассиева «Матч ТВ».
Напомним, что 21 июля 2018 года в финале Всемирной боксёрской суперсерии Усик одержал победу над Гассиевым единогласным решением судей.
11 июля Гассиев победил немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира WBA в главном поединке турнира IBA.PRO 19.
Ранее Гассиев заявил, что планирует объединить чемпионские пояса.