Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гассиев — о возможном реванше с Усиком: какой бой для него будет выгоднее финансово, такой он и проведёт

Российский боксёр Мурат Гассиев оценил возможный реванш с украинцем Александром Усиком.

Российский боксёр Мурат Гассиев оценил возможный реванш с украинцем Александром Усиком.

«Он же не уходил, просто оставил титулы вакантными. Если он захочет вернуться и снова боксировать… Он уже боксёр с именем, поэтому организовать любой бой для него не составит труда. Какой поединок окажется наиболее интересным, денежным и выгодным с финансовой точки зрения, тот он и проведёт», — цитирует Гассиева «Матч ТВ».

Напомним, что 21 июля 2018 года в финале Всемирной боксёрской суперсерии Усик одержал победу над Гассиевым единогласным решением судей.

11 июля Гассиев победил немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира WBA в главном поединке турнира IBA.PRO 19.

Ранее Гассиев заявил, что планирует объединить чемпионские пояса.