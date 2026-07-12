Фицо заявил об интересе стран НАТО к диалогу с Россией

«Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к необходимости вести диалог с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю. Мы за сотрудничество, за диалог. Мы против войны», — сказал он в видеообращении, размещённом в его соцсетях.