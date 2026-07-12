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Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь

Правительство Венесуэлы поблагодарила власти России за гуманитарную помощь, которая была доставлена в страну после двух мощных землетрясений.

Правительство Венесуэлы поблагодарила власти России за гуманитарную помощь, которая была доставлена в страну после двух мощных землетрясений.

«От имени правительства Боливарианской Республики мы благодарим Российскую Федерацию за солидарную поддержку жертв трагедии, вызванной землетрясениями 24 июня… Венесуэльский народ знает, что рассчитывает на солидарность России и ее правительства», — написал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в Telegram.

Как добавил министр, гуманитарная помощь от России включает продукты питания и предметы первой необходимости. По его словам, они будут распределены между нуждающимися «через механизмы и центры, созданные для защиты пострадавшего населения».

24 июня в Венесуэле произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли 4,3 тыс. человек, еще 16,7 тыс. человек пострадали. 17,9 тыс. человек лишились жилья. 12 июля в Венесуэлу доставили первые 10 т гуманитарной помощи из России. В ближайшее время в страну должна прибыть еще одна партия российского груза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семь бед без ответа».

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