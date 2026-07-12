Противниками «Маши и Медведя» в Британии оказались представители ЛГБТ*

В прошлый четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем «российскую пропаганду». Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона «Маши и Медведя». Идея запретить «Машу и медведя» вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.