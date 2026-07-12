ЛОНДОН, 12 июл — РИА Новости. Лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен в комментарии РИА Новости указал на то, что среди британских депутатов, призывающих запретить мультфильм «Маша и Медведь», есть сторонники ЛГБТ*.
В прошлый четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем «российскую пропаганду». Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона «Маши и Медведя». Идея запретить «Машу и медведя» вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
«Некоторые из тех же самых людей открыто поддерживают дегенеративное движение LGBTQQIAAPP+* (расширенная версия ЛГБТ* — ред.) и проведение… мероприятий в июне (месяц ЛГБТ* на Западе — ред.), когда детям демонстрируются различные извращения, которые наносят прямой вред их психике», — сказал РИА Новости Кертен.
Согласно информации из британских СМИ, член партии либерал-демократов Том Гордон, который стал инициатором призыва запретить мультфильм, является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Он числится среди «ЛГБТ*-депутатов» на специальном сайте, посвященном этой теме. Ранее он также призывал поддерживать трансгендеров после постановления верховного суда Великобритании о том, что понятие «женщина» в законодательстве определяется биологическим полом.
* Запрещенное в России экстремистское движение.