Командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова внесли в базу «Миротворца»*

Напомним, Станислав Лучанов сбежал из части после задержания своих подчинённых за похищение людей. О розыске комбрига сообщило оперативное командование «Север» Сухопутных войск Украины. В ночь на 28 июня военнослужащие насильно увезли двух братьев в неизвестном направлении. Их местонахождение до сих пор остаётся загадкой для родственников. Следствие полагает, что Лучанов отдал приказ наказать братьев за оскорбления, якобы нанесённые его жене. С похищенными уже могли расправиться.