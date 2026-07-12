В Вашингтоне снова осушают Зеркальный пруд

В апреле президент США Дональд Трамп объявил, что власти отремонтируют пруд между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на «синий цвет флага США», чтобы и вода приобрела такой же оттенок. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Американские СМИ оценивали расходы на реновацию в 16 миллионов долларов.