В Вашингтоне снова осушают Зеркальный пруд

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Зеркальный пруд в центре Вашингтона снова осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ, сообщило издание Hill.
«Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна вновь осушают для очередного этапа ремонта, что стало еще одной неудачей в многомиллионной реконструкции исторической достопримечательности Вашингтона, проводимой по инициативе президента Трампа», — пишет издание.
В апреле президент США Дональд Трамп объявил, что власти отремонтируют пруд между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на «синий цвет флага США», чтобы и вода приобрела такой же оттенок. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, в результате чего пришлось проводить дополнительные работы. Американские СМИ оценивали расходы на реновацию в 16 миллионов долларов.
После заявления президента США о порче группой лиц нового покрытия на дне водоема, вдоль пруда появились системы видео наблюдения, пруд огородили двухметровым забором. Вандалы, по словам Трампа, прорезали борозду в более чем 90 метров в фасаде бассейна и залили в него агрессивные химикаты.
Зеркальный пруд — знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь «У меня есть мечта». Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.