Американский баскетболист был застрелен во время турнира в Нью-Йорке

Бывший профессиональный баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен во время баскетбольного турнира в Гарлеме.
Как сообщает New York Post, ещё два человека получили ранения.
Рочфорд получил смертельное ранение в голову около 22:30 на турнире Kingdome Basketball Tournament.
По информации источника, причиной стал конфликт 35-летнего баскетболиста с другим мужчиной, характер ссоры не уточняется.
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