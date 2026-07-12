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Американский баскетболист был застрелен во время турнира в Нью-Йорке

Бывший профессиональный баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен во время баскетбольного турнира в Гарлеме.

Бывший профессиональный баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен во время баскетбольного турнира в Гарлеме.

Как сообщает New York Post, ещё два человека получили ранения.

Рочфорд получил смертельное ранение в голову около 22:30 на турнире Kingdome Basketball Tournament.

По информации источника, причиной стал конфликт 35-летнего баскетболиста с другим мужчиной, характер ссоры не уточняется.

Ранее 20 очков Дёмина помогли «Майами» разгромить чемпиона НБА «Нью-Йорк» в матче Летней лиги.

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