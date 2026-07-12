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СК начал проверку после гибели ребёнка из-за падения дерева под Тверью

Малолетний мальчик погиб в результате падения дерева в Конаковском районе, по данному факту начата доследственная проверка.

Источник: RT на русском

Малолетний мальчик погиб в результате падения дерева в Конаковском районе, по данному факту начата доследственная проверка.

Об этом сообщили в СУ СК России по Тверской области.

Инцидент произошёл на территории Конаковского муниципального района. После поступления информации о гибели ребёнка следственный отдел по городу Конаково незамедлительно организовал проверку.

«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о травмировании малолетнего мальчика в результате падения дерева в Конаковском муниципальном районе», — уточнили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее несовершеннолетняя погибла в результате массового ДТП в Наро-Фоминске, правоохранители возбудили уголовное дело.