СК начал проверку после гибели ребёнка из-за падения дерева под Тверью

Малолетний мальчик погиб в результате падения дерева в Конаковском районе, по данному факту начата доследственная проверка.
Об этом сообщили в СУ СК России по Тверской области.
Инцидент произошёл на территории Конаковского муниципального района. После поступления информации о гибели ребёнка следственный отдел по городу Конаково незамедлительно организовал проверку.
«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о травмировании малолетнего мальчика в результате падения дерева в Конаковском муниципальном районе», — уточнили в ведомстве.
В рамках доследственной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего.
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