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КСИР сделал предупредительные выстрелы по судну в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии водоема до дальнейшего уведомления.

ТЕГЕРАН, 12 июля. /ТАСС/. КСИР сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции, опубликованном телерадиовещательной корпорацией IRIB.

«Предупредительные выстрелы были сделаны по судну, которое отключило свои системы и тем самым поставило под угрозу безопасность на море. Судно было остановлено», — говорится в заявлении.

Ормузский пролив в связи с инцидентом закрыт до дальнейшего уведомления, заявили в КСИР.

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