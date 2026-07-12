КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США

Об этом сообщил телеканал Press TV.
По его данным, поводом для ограничительных мер стал инцидент с очередным судном.
Иранские силы были вынуждены нанести удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешённому маршруту с выключенными системами, и таким образом остановили его.
«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — передаёт Press TV.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что новая эскалация между США и Ираном может привести к очередной блокаде Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.