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КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Об этом сообщил телеканал Press TV.

По его данным, поводом для ограничительных мер стал инцидент с очередным судном.

Иранские силы были вынуждены нанести удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешённому маршруту с выключенными системами, и таким образом остановили его.

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — передаёт Press TV.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что новая эскалация между США и Ираном может привести к очередной блокаде Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.

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