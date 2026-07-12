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Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе».

Сообщение КСИР распространили иранские СМИ. Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB также передает, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту.

КСИР также пригрозил ударами по военным базам США в странах Ближнего Востока «в случае нового акта агрессии против Ирана».

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров.

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