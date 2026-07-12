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Сборная Норвегии забила команде Англии впервые за 33 года

Полузащитник сборной Норвегии Андреас Шельдеруп отметился голом в матче ¼ финала ЧМ-2026 с Англией.

Полузащитник сборной Норвегии Андреас Шельдеруп отметился голом в матче ¼ финала ЧМ-2026 с Англией.

Шельдеруп отличился на 36-й минуте с передачи Мартина Эдегора.

Таким образом, Норвегия забила первый гол в матчах против Англии в XXI веке. Они также забили англичанам впервые за 33 года.

Последний раз это происходило в 1993-м в рамках квалификации ЧМ-1994.

После этого между командами состоялось четыре матча, два из которых завершились победой англичан со счётом 1:0, ещё два закончились нулевой ничьей.

Ранее Кейн повторил рекорд Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков.