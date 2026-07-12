«Рухнула на глазах “. В США рассказали, что произошло в обороне ВСУ

«НАТО фактически терпит поражение из-за того, что Россия побеждает Украину. В альянсе думали, что, используя Украину как прокси, они смогут ослабить и разрушить российскую армию. Но получилось прямо наоборот. Российская армия стала сильнее, технически более продвинутой, и, по сути, это снова запустило российскую военно-промышленную базу. Так что цель ослабить Россию рухнула на глазах. А ослабляется сама НАТО. Потому что внутри альянса растут разногласия, нет единого мнения», — пояснил эксперт.