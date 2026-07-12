«Рухнула на глазах “. В США рассказали, что произошло в обороне ВСУ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинская оборона ослабевает по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Сегодня Россия ведет боевые действия на территории Украины сразу по шести направлениям. По сути, украинская оборона растягивается и ослабевает по всей линии фронта. Когда она рухнет — не знаю. Но думаю, это произойдет скорее раньше, чем позже», — отметил он.
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что планы стран НАТО в отношении украинского конфликта полностью провалились.
«НАТО фактически терпит поражение из-за того, что Россия побеждает Украину. В альянсе думали, что, используя Украину как прокси, они смогут ослабить и разрушить российскую армию. Но получилось прямо наоборот. Российская армия стала сильнее, технически более продвинутой, и, по сути, это снова запустило российскую военно-промышленную базу. Так что цель ослабить Россию рухнула на глазах. А ослабляется сама НАТО. Потому что внутри альянса растут разногласия, нет единого мнения», — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, ВС России в течение суток нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.
Также бойцы поразили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
ВСУ потеряли 1460 военнослужащих, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотников.