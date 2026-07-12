Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР остановил судно в Ормузском проливе после предупреждений

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) остановил судно в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) остановил судно в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

Об этом сообщает Press TV.

По данным КСИР, судно было остановлено, несмотря на ранее сделанные предупреждения.

«Судно было остановлено в Ормузском проливе, несмотря на ранее сделанные предупреждения», — говорится в публикации телеканала.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что новая эскалация между США и Ираном может привести к очередной блокаде Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше