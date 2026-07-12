Олейник завершил карьеру победой в главном бою Open FC 67

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник победил серба Антонио Зовака на турнире Open FC 67.
Поединок завершился победой Олейника удушающим приёмом на первой минуте стартового раунда.
После поединка Олейник объявил, что завершает профессиональную карьеру.
В его активе 62 победы при 18 поражениях и одной ничьей.
Ранее Садулаев получил травму и проиграл свою дебютную схватку в RAF.
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