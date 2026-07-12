Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил, что оборона вооружённых сил Украины ослабевает по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российские войска ведут наступление сразу по шести направлениям, что приводит к растягиванию и ослаблению украинских позиций.
Эксперт отметил, что не может назвать точные сроки возможного краха обороны, но полагает, что это произойдёт скорее раньше, чем позже. Особое внимание он уделил провалу стратегии стран НАТО, которые, по его мнению, рассчитывали ослабить Россию через Украину как прокси-силу. Однако, как подчеркнул Джонсон, российская армия стала сильнее, её техническое оснащение улучшилось, а военно-промышленная база получила новый импульс для развития. В то же время внутри НАТО, по словам аналитика, нарастают разногласия.
Накануне Минобороны России сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Ведомство также отчиталось о потерях ВСУ за сутки — по данным военных, они составили 1460 военнослужащих, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотников.
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