Эксперт отметил, что не может назвать точные сроки возможного краха обороны, но полагает, что это произойдёт скорее раньше, чем позже. Особое внимание он уделил провалу стратегии стран НАТО, которые, по его мнению, рассчитывали ослабить Россию через Украину как прокси-силу. Однако, как подчеркнул Джонсон, российская армия стала сильнее, её техническое оснащение улучшилось, а военно-промышленная база получила новый импульс для развития. В то же время внутри НАТО, по словам аналитика, нарастают разногласия.