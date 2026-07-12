Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление КСИР, пролив закрыт до дальнейшего распоряжения, ни одному судну не будет разрешено пройти.
Кроме того, иранские военные нанесли удар по судну, которое пыталось пересечь пролив по несогласованному маршруту с отключенными системами, с целью его остановки.
Ранее Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предусматривает завершение конфликта. Однако позднее обстрелы возобновились.
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