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КСИР пригрозил ударом по базам США за агрессию после закрытия Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пообещал нанести удары по базам США на Ближнем Востоке в случае нового акта агрессии после решения закрыть Ормузский пролив.

Источник: RT на русском

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пообещал нанести удары по базам США на Ближнем Востоке в случае нового акта агрессии после решения закрыть Ормузский пролив.

Об этом сообщает Press TV.

Пролив оказался закрыт после того, как неизвестное судно попыталось пройти по неразрешённому маршруту с выключенными системами.

Иранские военные предупредили о готовности к немедленным ответным действиям. Любая попытка новой атаки на Иран будет жёстко пресечена.

«Если враг совершит новый акт агрессии против нас, он будет встречен тяжёлым ответом, и новые вражеские базы в регионе станут целью атаки», — передаёт телеканал заявление КСИР.

Иранские военные подчеркнули, что пролив останется закрытым до прекращения вмешательства США в дела региона.

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