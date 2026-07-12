КСИР пригрозил ударом по базам США за агрессию после закрытия Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пообещал нанести удары по базам США на Ближнем Востоке в случае нового акта агрессии после решения закрыть Ормузский пролив.
Об этом сообщает Press TV.
Пролив оказался закрыт после того, как неизвестное судно попыталось пройти по неразрешённому маршруту с выключенными системами.
Иранские военные предупредили о готовности к немедленным ответным действиям. Любая попытка новой атаки на Иран будет жёстко пресечена.
«Если враг совершит новый акт агрессии против нас, он будет встречен тяжёлым ответом, и новые вражеские базы в регионе станут целью атаки», — передаёт телеканал заявление КСИР.
Иранские военные подчеркнули, что пролив останется закрытым до прекращения вмешательства США в дела региона.