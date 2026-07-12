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Президент Чехии рассказал, что думают о стране ее союзники

Павел: союзники Чехии считают, что она лавирует между Востоком и Западом.

Источник: AP 2024

ПРАГА, 12 июл — РИА Новости. Некоторые союзники считают, что Чехия маневрирует между Востоком и Западом, причина кроется в вопросе солидарности при поддержке Украины, заявил в субботу журналистам президент республики Петр Павел, сообщило агентство ЧТК.

«Некоторые союзники считают, что Чехия лавирует между Востоком и Западом. По словам Павела, причина кроется в отношении к взаимной солидарности в защите или поддержке Украины», — приводит ЧТК слова чешского президента.

Павел напомнил об участии Чехии в инициативе по боеприпасам для ВСУ, она при этом выполняет роль посредника, но сама финансово не участвует в проекте.

«Это может привести других союзников к выводу, что им тоже больше не нужно вносить свой вклад. Бремя вклада ложится на сравнительно ограниченное число союзников», — подчеркнул чешский президент.

Ранее в июле газета Telegraph сообщила со ссылкой на президента Чехии о том, что Павел считает, что у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией.