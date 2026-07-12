КСИР: Ормузский пролив закрыт до окончания вмешательства США в регионе

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, и до прекращения вмешательства США в этом регионе проход судов через него не будет разрешён. Военно-морские силы КСИР предупреждают, что если враг под предлогом этого инцидента — который он сам и спровоцировал — совершит какой-либо новый акт агрессии, это повлечёт за собой жёсткий ответ, и новые базы врага в регионе станут мишенями для ударов», — говорится в сообщении.